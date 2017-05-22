Суд намерен взыскать с Филиппа Киркорова почти полмиллиона рублей по кредиту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Хамовнический суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 499 тысяч рублей с госпошлиной за задолженность по кредиту. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал истец, в 2015 году Киркоров взял в банке "Церих" два кредита на общую сумму 22,8 миллиона рублей под 26 процентов годовых. Изначально певец вовремя погашал долг, но после отзыва лицензии у банка в 2016 году перестал платить взносы. Представители банка подали иск в суд.

По словам истца, в случае отзыва лицензии обязанности клиентов переходят под юрисдикцию управляющей организации, которую выбирают на конкурсной основе. В данном случае этой организацией стало Агентство по страхованию вкладов.

Пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский сообщил, что компания "Филипп Киркоров Продакшн" на данный момент погасила всю задолженность. Он также отметил, что после того, как у банка отозвали лицензию, Киркоров ждал, пока утвердят юридическое лицо, которому должны были передать все вопросы по кредиту.

"Естественно, так как платить было некому, мы не платили. В этом году Агентство по страхованию вкладов, которое, согласно закону, становится в таких случаях правопреемником, направило нам письмо. Как только это произошло, мы погасили всю задолженность", – уточнил представитель певца.

В свою очередь, представитель Агентства по страхованию вкладов попросил взыскать с певца пеню в размере четырех миллионов рублей. По его словам, отзыв лицензии не является причиной не оплачивать долг и проценты. По итогам разбирательств, судья лишь частично удовлетворил исковые требования.