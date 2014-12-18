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Происшествия

18 декабря 2014, 22:44

Участники банды лжеэкстрасенсов получили от года условно до пяти лет колонии

суд суды приговоры лжеэкстрасенсы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Симоновский районный суд приговорил десятерых участников банды лжеэкстрасенсов к срокам от одного года условно до пяти лет колонии. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".

Аферисты из фирмы "Сапфир" предлагали по телефону решить различные проблемы и дистанционно проводили ряд "магических" ритуалов. Суд установил, что от действий группировки пострадали десятки человек, а ущерб составил более восьми миллионов рублей.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали группу лжеэкстрасенсов, которая действовала в столице от имени организации "Международный центр экстрасенсорики и коррекции судьбы". Подозреваемые специально запугивали своих клиентов, например, сообщая, что на них лежит порча. Затем аферисты предлагали решить все личные и семейные проблемы, а иногда проводили дистанционные магические ритуалы.

После оплаты обряда, стоимость которого составляла десятки и сотни тысяч рублей, мошенники внушали клиентам, что нужны повторные сеансы. Если же клиент отказывался, его запугивали несуществующими смертельными болезнями и прочими бедами. В итоге от противоправной деятельности группы пострадали как минимум 40 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.

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Кроме того, 13 ноября тверской суд арестовал экстрасенса Юрия Оленина (он же Старец Юрий) - участника телешоу "Битва экстрасенсов" - по подозрению в мошенничестве. Помимо Старца Юрия, арестованы были еще три человека.

По данным СМИ, мошенники звонили людям и предлагали записаться на прием к целителю и ясновидящему Юрию Оленину. Мужчина позиционировал себя как основоположник Школы контактеров "Святые хирурги". Он утверждал, что во время контактов с космическим разумом очень часто получает неординарную информацию.

Маги предлагали помощь в семейных делах, улучшении здоровья, борьба с алкоголизмом и наркоманией, услуги по очищению кармы и пространства и тому подобное. Цены на услуги колебались от 15 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Помощь предоставлялась как по телефону, так и по интернету.

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