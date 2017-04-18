Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 16:39

СК продолжает поиск причастных к теракту в метро Петербурга

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следствие установило не всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Поиск соучастников продолжается, заявил следователь в Басманном суде Москвы. Здесь решается вопрос об аресте одного из предполагаемых организаторов теракта Аброра Азимова.

Азимова задержали 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Московской области. По версии спецслужб, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Теракт произошел в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрывное устройство активировал смертник.

В результате трагедии погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Азимов стал девятым задержанным по делу. Кроме него в причастности к организации атаки подозревают восемь человек. Двое из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
суд следствие

