СК продолжает поиск причастных к теракту в метро Петербурга

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следствие установило не всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Поиск соучастников продолжается, заявил следователь в Басманном суде Москвы. Здесь решается вопрос об аресте одного из предполагаемых организаторов теракта Аброра Азимова.

Азимова задержали 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Московской области. По версии спецслужб, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.