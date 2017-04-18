СК продолжает поиск причастных к теракту в метро Петербурга

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следствие установило не всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Поиск соучастников продолжается, заявил следователь в Басманном суде Москвы. Здесь решается вопрос об аресте одного из предполагаемых организаторов теракта Аброра Азимова.
Азимова задержали 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Московской области. По версии спецслужб, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
В результате трагедии погибли 15 человек, около 50 получили ранения.
Азимов стал девятым задержанным по делу. Кроме него в причастности к организации атаки подозревают восемь человек. Двое из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.