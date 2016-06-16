Экс-замглаве ГСУ СК Москвы Анкоси продлили арест по делу о взятке

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Бывшему заместителю главы управления СК Москвы Рашиду Анкоси и бывшему оперативнику ФСБ Сергею Юрчевскому, обвиняемым во взяточничестве и посредничестве соответственно, продлен арест до 22 июля. Данное решение вынес Московский гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости.

"В данный момент мы находимся на стадии исследования доказательств. Видимо, времени не хватает и суд продлил арест нашим доверителям до 22 июля", – рассказал агентству адвокат Юрчевского Вячеслав Новожилов.

Дело в отношении экс-замначальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Москвы Рашида Анкоси и бывшего старшего оперативника управления "Т" ФСБ России Сергея Юрчевского было возбуждено в мае 2014 года. В сентябре прошлого оно было передано в суд.

По версии следствия, в 2013 году Анкоси при посредничестве Юрчевского получил от генерала запаса и ныне предпринимателя Владимира Стратия 30 миллионов рублей за расследование уголовного дела о рейдерском захвате фирмы последнего.

Как заявил в суде потерпевший Стратий, оперативник ФСБ был "гарантом договоренности" о расследовании уголовного дела по рейдерству и встречи с ним он фиксировал на диктофон. В правоохранительные органы предприниматель обратился после того, как указанное дело было приостановлено, а Юрчевский перестал выходить на связь.

На встрече с Анкоси, последний пояснил ему, что полученные "22 миллиона он вернул Юрчевскому". Оба задержанных свою вину отрицают.