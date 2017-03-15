Форма поиска по сайту

Офицеры ВМС США продавали секреты в обмен на секс-вечеринки

Фото: ТАСС/Louie Palu

Контр-адмирал и семь американских офицеров в США обвиняются во взятках в виде секс-вечеринок, сообщает "Газета.ру". Их обвиняют в коррупции, которая часто принимала форму секс-вечеринок.

В частности, обвинения предъявлены контр-адмиралу Брюсу Лавлессу, который является сотрудником разведки ВМС США в Пентагоне, а также ряду капитанов ВМС и полковнику морской пехоты в отставке.

Обвинение считает, что эти офицеры получали взятки от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с министерством обороны США. Фрэнсис дарил офицерам дорогие подарки, поездки на курорты и услуги проституток.

