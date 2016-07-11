Мария Шарапова пропустит летнюю олимпиаду 2016

Фото: ТАСС/Валерий Ширифулин

Спортивный арбитражный суд объявит решение по делу российской теннисистки Марии Шараповой в сентябре 2016 года. Об этом говорится в заявлении CAS, опубликованном на официальном сайте суда.

Решение будет объявлено 19 сентября в Лозанне. Из-за этого теннисистка гарантированно не будет участвовать в Олимпийских летних играх 2016 года.

Ранее Шарапова обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией на решение Международной теннисной федерации (ITF) дисквалифицировать ее на два года из-за употребления мельдония. Срок дисквалификации отчитывается с 26 января 2016 года.

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова 7 марта собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат.

По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять. Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года. Шарапова была временно отстранена с 12 марта.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.