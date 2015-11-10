Роскомнадзор проследит за появлением "зеркал" RuTracker

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Роскомнадзор будет следить за появлением "зеркал" торрент-трекера RuTracker, пожизненно заблокированного решением Мосгорсуда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"Сейчас идут активные разговоры по поводу того, что "… и, пожалуйста, пусть блокируют, наши пользователи проголосовали за то, что они будут использовать системы обхода блокировок". Но достаточно давно в блоке находится другой похожий ресурс Rutor.org и мы наблюдаем, что аудитория его с момента блокировки упала на две трети", - рассказал Жаров.

По его мнению, большинство среднестатистических пользователей, зайдя на сайт и увидев, что он заблокирован, предпочтут поиск информации на других ресурсах. "Поэтому мы считаем, что в любом случае блокировка работает", - подчеркнул Жаров.

Роскомнадзор намерен проследить за появлением "зеркал" ресурса. "Как и во всех остальных случаях, если будут появляться "зеркала", копирующие заблокированный ресурс, естественно, мы будем рассматривать это как миграцию ресурса и тоже будем блокировать", - пообещал глава Роскомнадзора.

Жаров отметил, что ведомство предприняло попытки сохранить ресурс. "Мы сподвигли правообладателей на переговоры, мы добились того, чтобы представители RuTracker приехали в Москву и приняли участие в этих переговорах. Мотивы у нас были только одни: учитывая, что несколько десятков миллионов граждан пользуются этим ресурсом, мы хотели, чтобы он перешел на "сторону света" и стал легальным. Но, к сожалению, переговоры зашли в тупик", - рассказал Жаров.

По его словам, администрация ресурса не выполнило ни одного из требований правообладателей. "Количество требуемых удалений и количество удаленных раздач было одно к десяти. Кроме того, правообладатели требовали, чтобы сайт ввел электронный отпечаток контента, который позволял бы отличать легальный контент от нелегального. По тем или иным причинам ресурс не мог или отказался это вводить. Соответственно, мы не могли больше сдерживать правообладателя, и суд принял решение о постоянной блокировке сайта", - сказал Жаров.

Напомним, один из самых популярных ресурсов русскоязычного интернета RuTracker решено заблокировать. Такое постановление 9 ноября вынес Мосгорсуд, удовлетворивший исковое заявление ООО "Издательство "ЭКСМО" к корпорации "Дримторент". Решение суда подлежит исполнению после вступления в законную силу, то есть либо после рассмотрения жалобы на него, либо после истечения 30 дней.

Во время переговоров с истцами-правообладателями ресурсу передали списки с несколькими миллионами названий объектов авторского права, которые необходимо удалить, если ресурс хочет решить спор во внесудебном порядке. 28 октября стало известно, что представители торрент-трекера не смогли договориться с правообладателями.