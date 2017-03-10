Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 19:14

Политика

Арестованы двое подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Суд арестовал двух молодых людей, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Как полагает следствие, первый эпизод произошел вечером 6 марта возле одного из жилых домов по улице Наташи Ковшовой. 19-летний молодой человек в автомобиле марки ВАЗ-2106 изнасиловал незнакомую девушку 2001 года рождения.

В этот же вечер 24-летний уроженец Узбекистана в автомобиле марки ВАЗ-2107, припаркованном у одного из жилых домов по улице Большая Очаковская, также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

В полицию с заявлением обратилась преподаватель одного из столичных вузов – мать 15-летней девушки. В ходе розыска полицейские задержали обоих мужчин.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/450]Как правильно обращаться за помощью после изнасилования[/URLEXTERNAL]

Сайты по теме


суд следствие арест изнасилование

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика