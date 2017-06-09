Жертва изнасилования Полански требует закрыть дело

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Саманта Геймер, в изнасиловании которой виновным был признан Роман Полански, потребует в суде Лос-Анджелеса закрыть дело против кинорежиссера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Полански – Гарланда Брауна.

По словам адвоката, Геймер устала от этого дела, кроме того, суд "просто издевался над Полански". Он также добавил, что Геймер и раньше выступала за прекращение уголовного дела, но лично обратилась в суд Лос-Анджелеса только сейчас.

Начиная с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе заочно признал Романа Полански виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, режиссер находится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом. Он заключил сделку со следствием и отбыл 42-дневный срок в тюрьме, после чего его выпустили на свободу. Впоследствии судья заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. После этого решения режиссер бежал в Европу.

У знаменитого кинематографиста французское и польское гражданство. Осенью 2009 года его задержали в Швейцарии по запросу властей США, а через несколько месяцев отпустили под залог в размере 4,5 миллионов долларов. Через год швейцарский Минюст отказал американской стороне в выдаче Полански. В январе 2015 года США направили в Польшу запрос об экстрадиции режиссера, однако получили отказ.