Трамп назвал суды США политизированными на фоне запрета миграционного указа

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал американские суды, как политизированные, сообщает ТАСС. Заявление прозвучало в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов.

Трамп подчеркнул, что следил 7 февраля за судебным заседанием, на котором рассматривалось дело о правомочности введенного им ужесточения иммиграционного режима. Он отметил, что не будет комментировать заявления сделанные в ходе заседания. "Я не хочу называть суд предвзятым, так что я не буду упрекать его в необъективности", – сказал Дональд Трамп.

Президент напомнил, что он имеет право определить период, в течение которого прием лиц из других стран будет приостановлен, если посчитает, что въезд в страну любых иностранцев наносит вред интересам народа США. По мнению главы Белого дома, эти полномочия даются ему для обеспечения безопасности государства.