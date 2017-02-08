Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 19:43

Политика

Трамп назвал суды США политизированными на фоне запрета миграционного указа

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал американские суды, как политизированные, сообщает ТАСС. Заявление прозвучало в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов.

Трамп подчеркнул, что следил 7 февраля за судебным заседанием, на котором рассматривалось дело о правомочности введенного им ужесточения иммиграционного режима. Он отметил, что не будет комментировать заявления сделанные в ходе заседания. "Я не хочу называть суд предвзятым, так что я не буду упрекать его в необъективности", – сказал Дональд Трамп.

Президент напомнил, что он имеет право определить период, в течение которого прием лиц из других стран будет приостановлен, если посчитает, что въезд в страну любых иностранцев наносит вред интересам народа США. По мнению главы Белого дома, эти полномочия даются ему для обеспечения безопасности государства.

27 января Дональд Трамп подписал антимиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Вокруг указа теперь идут судебные тяжбы. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах. Для беженцев из Сирии запрет вводится на неопределенный срок.

Политолог Сергей Воронин в программе "В теме" рассказал, зачем Трамп подписал антимиграционный указ.

