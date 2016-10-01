Обвиняемые в хищении более 500 миллионов рублей "черные банкиры" предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на которую ссылается "Интерфакс".

Следствие установило, что "черные банкиры" проводили незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств на территории столицы.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд для рассмотрения по существу.

Столичные полицейские совместно с ОМОНом и авиаотрядом МВД задержали 10 участников банды "черных банкиров".

По данным правоохранителей, в период с апреля 2015 по июнь 2016 года участники группы через подставные организации обналичили более миллиарда рублей.

В ходе обысков помещений, операционных касс, офисов кредитных организаций, машин и квартир фигурантов были найдены печати, ключи доступа к системе "банк-клиент", учредительные документы фиктивных фирм и банковские карты.

Обыски проходили при содействии сотрудников банков, которые сами выявили счета юрлиц, использовавшихся для незаконного транзита и обналичивания денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере".

