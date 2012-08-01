"Российская газета": четверг, 2 августа 2012 года

Минюст Германии разработал закон, разрешающий "некоммерческую" эвтаназию
Суду неподвластны
Министерство юстиции Германии подготовило проект закона, дающий право медперсоналу участвовать в "некоммерческой" эвтаназии. Это означает, что медики больше не будут подпадать под уголовную статью, помогая пациентам, решившим покончить жизнь самоубийством, приобрести необходимые препараты. Однако в соответствии с проектом закона эвтаназия в стенах коммерческих организаций по-прежнему останется запрещенной.
Анна Розэ, "Российская газета",
Свидетели обвинения игнорируют суд
Удар на видео
На процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева продолжался допрос свидетелей и исследование доказательств. В частности, была показана видеозапись с камер наблюдения событий у клуба "Гараж" в августе прошлого года. Были оглашены показания трех свидетелей – непосредственных участников тех событий. Правда, лично в суд они не явились, и судья зачитал их показания во время следствия.
Иван Егоров, "Российская газета"
В Литве выявили более тысячи участников холокоста. Никто из них не был осужден
Убийцы ушли от ответа
Центр геноцида и сопротивления Литвы доказал участие 1 тыс. 70 литовцев в геноциде евреев в годы Второй мировой войны. Однако этот список пока не окончательный и еще будет пополняться. Руководитель Центра Бируте Бураускайте рассказала "РГ", как проходило исследование и зачем оно вообще нужно.
Виктор Фещенко, "Российская газета"
Ведущая программы "ЖКХ": Нужно сделать телеканал помощи людям, и он будет востребован
Елена-защитница
Когда закрыли телепрограмму "ЖКХ", возмущению телезрителей не было предела: редакцию они забросали гневными письмами, а к ведущей Елене Прокловой потребовали приставить охрану. Редкий на нашем телевидении случай, когда мнение тех, для кого делается передача, было услышано — народная защитница вернулась в эфир.