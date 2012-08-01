"Российская газета": четверг, 2 августа 2012 года

Минюст Германии разработал закон, разрешающий "некоммерческую" эвтаназию

Суду неподвластны

Министерство юстиции Германии подготовило проект закона, дающий право медперсоналу участвовать в "некоммерческой" эвтаназии. Это означает, что медики больше не будут подпадать под уголовную статью, помогая пациентам, решившим покончить жизнь самоубийством, приобрести необходимые препараты. Однако в соответствии с проектом закона эвтаназия в стенах коммерческих организаций по-прежнему останется запрещенной.

Анна Розэ, "Российская газета",

Свидетели обвинения игнорируют суд

Удар на видео

На процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева продолжался допрос свидетелей и исследование доказательств. В частности, была показана видеозапись с камер наблюдения событий у клуба "Гараж" в августе прошлого года. Были оглашены показания трех свидетелей – непосредственных участников тех событий. Правда, лично в суд они не явились, и судья зачитал их показания во время следствия.

Иван Егоров, "Российская газета"

В Литве выявили более тысячи участников холокоста. Никто из них не был осужден

Убийцы ушли от ответа

Центр геноцида и сопротивления Литвы доказал участие 1 тыс. 70 литовцев в геноциде евреев в годы Второй мировой войны. Однако этот список пока не окончательный и еще будет пополняться. Руководитель Центра Бируте Бураускайте рассказала "РГ", как проходило исследование и зачем оно вообще нужно.

Виктор Фещенко, "Российская газета"

Ведущая программы "ЖКХ": Нужно сделать телеканал помощи людям, и он будет востребован

Елена-защитница

Когда закрыли телепрограмму "ЖКХ", возмущению телезрителей не было предела: редакцию они забросали гневными письмами, а к ведущей Елене Прокловой потребовали приставить охрану. Редкий на нашем телевидении случай, когда мнение тех, для кого делается передача, было услышано — народная защитница вернулась в эфир.