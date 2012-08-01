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Свежая пресса

01 августа 2012, 18:09

"Российская газета": четверг, 2 августа 2012 года

суд Расул Мирзаев Германия Литва Холокост эвтаназия свежая пресса

Минюст Германии разработал закон, разрешающий "некоммерческую" эвтаназию

Суду неподвластны

Министерство юстиции Германии подготовило проект закона, дающий право медперсоналу участвовать в "некоммерческой" эвтаназии. Это означает, что медики больше не будут подпадать под уголовную статью, помогая пациентам, решившим покончить жизнь самоубийством, приобрести необходимые препараты. Однако в соответствии с проектом закона эвтаназия в стенах коммерческих организаций по-прежнему останется запрещенной.

Анна Розэ, "Российская газета",

Свидетели обвинения игнорируют суд

Удар на видео

На процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева продолжался допрос свидетелей и исследование доказательств. В частности, была показана видеозапись с камер наблюдения событий у клуба "Гараж" в августе прошлого года. Были оглашены показания трех свидетелей – непосредственных участников тех событий. Правда, лично в суд они не явились, и судья зачитал их показания во время следствия.

Иван Егоров, "Российская газета"

В Литве выявили более тысячи участников холокоста. Никто из них не был осужден

Убийцы ушли от ответа

Центр геноцида и сопротивления Литвы доказал участие 1 тыс. 70 литовцев в геноциде евреев в годы Второй мировой войны. Однако этот список пока не окончательный и еще будет пополняться. Руководитель Центра Бируте Бураускайте рассказала "РГ", как проходило исследование и зачем оно вообще нужно.

Виктор Фещенко, "Российская газета"

Ведущая программы "ЖКХ": Нужно сделать телеканал помощи людям, и он будет востребован

Елена-защитница

Когда закрыли телепрограмму "ЖКХ", возмущению телезрителей не было предела: редакцию они забросали гневными письмами, а к ведущей Елене Прокловой потребовали приставить охрану.  Редкий на нашем телевидении случай, когда мнение тех, для кого делается передача, было услышано — народная защитница вернулась в эфир.

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