Cirque du Soleil подала в суд на певца Джастина Тимберлейка за плагиат

Фото: m24.ru

Канадская компания Cirque du Soleil подала в суд на американского певца Джастина Тимберлейка за использование своей композиции в одном из хитов исполнителя, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на агентство Рейтер.

Песня Тимберлейка Don't Hold the Wall, ставшая предметом иска, появилась в 2013 году в составе альбома "20/20", распроданного тиражом более двух миллионов дисков.

Компания-организатор знаменитых шоу считает, что в данной песне была скопирована часть композиции Steel Dream, появившейся на альбоме Cirque du Soleil в 1997 году. Исковое заявление подано в один из судов Нью-Йорка. Минимальная сумма возмещения ущерба от нарушения авторских прав, которой добивается компания, составляет 800 тысяч долларов.

Джастин Тимберлейк - американский поп-исполнитель, композитор и актер. Пришел к славе в качестве одного из солистов группы 'N Sync ("Эн синк"). В 2002 году начал сольную карьеру. Является обладателем девяти музыкальных премий "Грэмми" и четырех наград "Эмми".