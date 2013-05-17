"Решение о выделении госсубсидий принимают только эксперты"

Владимир Носов

В этом году государственные субсидии некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты, увеличились в несколько раз. О том, какие средства государство выделяет на развитие проектов некоммерческих неправительственных организаций, о том, чем живут сегодня НКО, что им необходимо сделать для победы в конкурсе на получение грантов и о финансово-правовых вопросов общественной деятельности в интервью М24.ru рассказал директор Общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" Владимир Носов.

- Расскажите, пожалуйста, о той государственной поддержке, которая будет оказана вашему фонду?

- В первую очередь, нужно оговориться сразу, что нам выделяются субсидии, это не поддержка нашего фонда. А субсидии распределяются на основании конкурса. Неправительственные некоммерческие организации предлагают свои проекты. Их оценивают независимые эксперты. Причем каждый проект оценивают три эксперта, и каждый из них выносит свой вердикт. Победитель и получает грант. Дальше - главное, чтобы те средства, которые будут выделены НКО, действительно были направлены на конкретную поддержку – либо малоимущим, либо организации, которая работает с детскими дошкольными учреждениями, либо на поисковую работу, которая направлена на увековечивание памяти погибших защитников Родины, и т.д. Все это будут рассматривать эксперты.

- Есть ли какие-то требования к юридическому статусу НКО, претендующей на грант?

- Конечно. Очень важно, чтобы организация, которая получает грант, была официально зарегистрирована и работала не менее года. Один из серьезных критериев – чтобы все средства, которые задействованы в работе этой организации или проекта, были эффективно использованы по целевому назначению.

-Сколько денег вы получили от государства в этом году? И насколько это больше, чем в прошлом?

- В этом году мы получаем 500 миллионов из тех 2 миллиардов 950 миллионов, которые выделяются в целом из бюджета. Сами понимаете, какое соотношение мы имеем. В прошлом году мы получали 240 миллионов, которые мы расходовали также на поддержку тех или иных некоммерческих организаций. У нас более конкретно определены направления деятельности. Раньше они были более обтекаемыми и могли трактоваться по-разному, спектр был очень большой. Это инвалиды, пенсионеры, дети-инвалиды, детские дома и другие категории граждан. В этом году четко прописаны четыре-пять направлений деятельности, которые мы будем представлять как оператор в этом конкурсе.

- Есть ли у вас какое-то финансирование кроме государственного?

- Наш фонд получает средства только в виде государственной поддержки и субсидий. У НКО, которые будут подавать свои проекты и участвовать в конкурсе, одним из вопросов и критериев является привлечение других средств из регионов, от благотворителей, из других источников финансирования, собственной коммерческой деятельности. Наличие средств, кроме государственных, должно быть обязательно или предпочтительно. Организация, которая рассчитывает на победу, должна дополнять свой проект источниками финансирования. Это нужно хорошо понимать и знать.

- А как увеличение субсидии скажется на деятельности вашего фонда?

- Это скажется только на увеличении объемов поступающих заявок от соискателей на получение грантов. У нас увеличивается только объем работы. В прошлом году у нас было порядка полутора тысяч заявок, точнее – 1200, а победителей было 170. Сегодня мы можем уже предполагать, что будет около трехсот победителей, это если говорить о пропорциях поданных заявок и, соответственно, тех победителях, которые получат гранты. Но решение принимает не фонд, не директор фонда, а конкурсная комиссия, которая сформирована из девяти человек, представителей Общественной палаты. Это люди грамотные, подготовленные, ни один год, а то и десятилетия, работающие в области социальных вопросов и других направлений деятельности гражданского общества. Здесь решения принимает конкурсная комиссия, в первую очередь, и на основании тех оценок, которые сделали эксперты.

- Я так поняла, что субсидии будут направлены на какие-то новые инициативы?

- Новые - это только те, которые мы определили. Например, направление, которое раньше было сформулировано очень расплывчато – социально незащищенные и малоимущие граждане. Также это организации, работающие с детскими дошкольными учреждениями, это поисковая работа, поддержка военнослужащих и их семей, ветеранов и других категорий граждан. Здесь есть или может быть расширенное толкование НКО, которые работают в том или ином направлении, но оно сужается заявленной темой. Некоммерческие организации должны понимать, что им необходимо четко формулировать свои проекты, согласно тем направлениям деятельности, которые предписаны нашему фонду в этом конкурсе.

Беседовала Галина Малина