Чистые выходные: "литературный субботник" и антимусорный флешмоб

Фото: ИТАР-ТАСС

За зиму в столице накопилось огромное количество мусора, с которым с утра до позднего вечера воюют дворники. На помощь им 20 апреля, вооружившись граблями, лопатами и моющими средствами, придут москвичи-активисты. В рамках общегородского субботника будут убирать не только улицы, но и арт-площадки, парки, музеи, театры.

М24.ru составил список самых важных и общественно-полезных мероприятий.

Возле памятника Булату Окуджаве на Арбате пройдет настоящий "литературный субботник", участники которого будут убирать прилегающие к Арбату дворы, а еще высаживать саженцы карельского кедра, кустов сирени и жасмина возле памятника Окуджаве. Завершится субботник выступлением бардов и литературными чтениями.

Ожидается, что в субботнике примут участие руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, председатель правления московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов, писатель Виктор Ерофеев, член Совета Федерации Константин Цыпко, депутаты муниципального собрания района Арбат и представители общественных организаций.

В парке культуры и отдыха "Сокольники" стартует серия больших субботников с традиционным благоустройством и озеленением территорий. Активно трудиться будут в Большом и Малом розариях, на эстрадных площадках, на территории Детского городка и в разрешенных зонах выгула и дрессировки собак. Среди участников – жители Восточного округа, около полутысячи волонтеров из российских и зарубежных компаний и корпораций, собаководы и сотрудники парка.

В рамках "Дня чистого искусства" активисты наведаются в столичные библиотеки, музеи, театры и культурные центры. 20 апреля волонтеры приведут в порядок кинотеатр "Художественный", Театр Маяковского, Дарвиновский музей и другие культурные центры столицы. Всего акцией будут охвачены 20 библиотек, музеев, театров и домов культуры. В помещениях примутся отскабливать жвачку от пола и мыть книжные полки.

Помимо этого в парке "Музеон" начнут развешивать скворечники для птиц и сеять семена розмарина, мелиссы, базилика и укропа на маленьком аптекарском огороде.

В перерывах между работой посетители парка искусств смогут сыграть в птичье лото и домино, принять участие в познавательных викторинах от Союза охраны птиц России. Результатами труда добровольцев можно полюбоваться уже 21 апреля.

Фото: ИТАР-ТАСС



Во второй день субботника волонтеры обещают вымыть 20 памятников и 200 мемориальных досок в Москве. И все это – в рамках акции "День чистого памятника". Так, все в том же "Музеоне" чистить будут 730 памятников вождям, писателям и общественным деятелям.

Завершающим аккордом действа станет антимусорный флэшмоб.

Вы когда-нибудь бывали на "Хвостатом субботнике"? Если нет, то отправляйтесь в Тропаревский парк. Там пройдет акция "Убирайте за своим питомцем!". После уборки борцов за чистоту вознаградят по заслугам. В развлекательной части программы – выступление дрессированных собак, советы собаководам от кинолога, дог-шоу с шуточными викторинами и конкурсами.

В культурном центре "ЗИЛ" планируют провести творческий субботник. Начнется мероприятие с зарядки под бодрые мелодии советской эпохи. Уборка территорий и сбор вторсырья будут чередовать с покраской скамеек, бордюров и установкой скворечников. А чтобы работать было веселее, трудягам положены яркие пилотки, сложенные из старых афиш и газет. Инвентарем обеспечат на месте, поэтому личный веник и швабру можно оставить дома.

И, конечно же, на территории "ЗИЛа" у собравшихся будет возможность проявить свои творческие способности. Например, нарисовать цветными мелками на асфальте настоящую картину или принять участие в мастер-классах, раскрасить и повесить на деревья бумажных птиц.

После уборки организуют игры в настольный теннис, бадминтон, фрисби. На чистом асфальте можно также покататься на роликах.

Фото: ИТАР-ТАСС

Арт-субботник пройдет на территории еще одного культурного кластера столицы – в Центре дизайна ARTPLAY.

Экологическую акцию организуют молодые художники, студенты Британской высшей школы дизайна, городские активисты движения "Партизанское садоводство". Здесь вас научат создавать инсталляции из мусора, красить забор и сажать декоративные яблони.

Ближе к обеду бригады трудящихся перекочуют на Сыромятническую набережную. На набережной Яузы обустроят зону отдыха с кустами, гамаками и мягкими пуфами, а из травы и цветов высадят гигантский портрет самого работящего участника субботника.

Украшать цветами будут также территорию парка Кузьминки. На территории появятся мобильные оранжереи причудливых форм, создавать которые поручат известным людям. Каждому пришедшему торжественно вручат садовый инвентарь и отправят приводить в порядок газон или клумбу. В парке найдется занятие и для детей. Вместе с Дедом Морозом, который ушел на летний отпуск. Ребятишкам предложат убрать территорию его усадьбы. А после для юных чистюль проведут древнеславянский праздник Лельник.

В Перовском парке после уборки запланировано чаепитие и запуск в небо воздушных шаров. А в Лианозово волонтеров встретят песнями, а также угостят чаем и выберут самого неутомимого работника.

Конкурс на лучший городской двор объявляет "Москва Медиа". Участники могут присылать свои фото- и видеорепортажи о том, как проходит субботник в их дворах. Это могут быть фотографии двора "до" и "после" уборки, фото креативных решений в оформлении двора или нестандартных решений при его уборке. Победителем нашего конкурса станет самая активная "дворовая команда", которая не только лучше всех благоустроит свой двор, но и станет самой многочисленной или креативной среди всех вышедших на субботник жителей.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомится здесь.

Добавим, что в общегородском субботнике примут участие около 2 миллионов москвичей. Подробнее ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте столичного департамента культуры.

Алла Панасенко