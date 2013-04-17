Столичные дороги начали отмывать от накопившейся за зиму грязи

В ночь на субботу дороги начнут мыть с шампунем

Дороги Москвы отмоют от накопившейся за зиму грязи – на столичные улицы вышли поливомоечные машины.

Хлопот коммунальным службам добавляет строительная пыль с площадок, которые в основном расположены около крупных магистралей.

Пока в резервуарах спецтехники просто вода, но в ночь на субботу дороги помоют специальным шампунем "Чистодор". До конца апреля коммунальщики потратят на обработку около 200 тысяч тонн средства.

Напомним, в начале апреля в столице начался месячник по благоустройству города, в рамках которого пройдут общегородские субботники.