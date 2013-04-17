"Москва Медиа" объявляет конкурс на лучший двор

Фото: ИТАР-ТАСС

20 и 27 апреля в Москве пройдут общегородские субботники. "Москва Медиа" предлагает вам присоединиться к уборке столицы и объявляет конкурс среди жителей на лучший городской двор.

Победителем нашего конкурса станет самая активная "дворовая команда", которая не только лучше всех благоустроит свой двор, но и станет самой многочисленной или креативной среди всех вышедших на субботник жителей.

Присылайте нам свои фото- и видеорепортажи о том, как проходит субботник в вашем дворе. Это могут быть фотографии двора "до" и "после" уборки, фото креативных решений в оформлении двора или нестандартных решений при его уборке, а может быть и остросюжетный видеорепортаж о том, как общее дело сплотило соседей и позволило провести вам этот день не только с пользой, но в отличном настроении.

Как принять участие в конкурсе

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами конкурса.

Отправить фото или видео можно

Ваш репортаж о субботнике:

Внимание! Отправляя материалы из приведенной формы, вы тем самым подтверждаете свое согласие с Правилами Конкурса и выражаете желание принять участие в нем в соответствии с этими Правилами.

Не забудьте указать ФИО, округ, улицу номер дома, где проводится субботник, и ваши контакты.

В дни общегородских субботников все промежуточные итоги и присланные участниками акции фото- и видеоматериалы будут выходить в эфир телеканалов "Москва 24", "Москва Доверие", а также радиостанций "Москва FM", "Moscow FM" и "Говорит Москва".

20 и 27 апреля по городу будет ездить "Патруль чистоты" от телеканала "Москва 24". На специальных автомобилях будут передвигаться журналисты и рассказывать, как проходит субботник в разных районах города, а каждый час на телеканале "Москва 24" корреспонденты с разных частей города будут рассказывать о ходе акции. Причем участие в субботнике примут не только простые москвичи, но и звезды шоу-бизнеса, актеры, режиссеры. А известные и начинающие художники разрисуют выделенные властями площадки для граффити.