Отметелим Патрики на "МедиаСубботнике" от M24.ru

Весна - время прогулок и новых начинаний, а еще - генеральной уборки. 25 апреля сетевое издание M24.ru и радиостанция Moscow FM при участии Vauxhall Center и Coca-Cola устроят грандиозный "МедиаСубботник", на котором приведут в порядок Патриаршие пруды. Кроме того, в программе - концерты, мастер-классы, экскурсии, фотосессии, ярмарки и многое другое.

На нашем субботнике можно будет научиться готовить капкейки и мастерить огородное пугало, попробовать себя в роли флориста и посетить мастер-класс молодых, но очень талантливых художниц : Вероники Наумкиной, Настасьи Чудаковой и Алены Зельиной, сделать морские узлы и раскрасить кормушки для птиц.

Компания

Компания Coca-Cola Россия с 2004 года реализует экологическую программу "Зеленые Команды", которые участвуют в мероприятиях по уборке и озеленению городских территорий. В "Зеленых Командах" участвуют не только сотрудники Coca-Cola, но и студенты, школьники, представители городских администраций, бизнес-партнеры, социально ответственные граждане. Ведь так просто и важно внести персональный вклад в судьбу своего города, показать ответственное отношение к природе и заботу о будущем.

Сама уборка тоже не даст гостям "МедиаСубботника" заскучать - она пройдет в виде квеста от Street Adventure.

Занятие "Огородное пугало" проведет модный декоратор Марина Донец. За мастерство приготовления капкейков отвечает компания I Like Cake. Кстати, на мастер-классе можно будет не только освоить кондитерские секреты, но также узнать историю появления капкейков и попить чай со свежеприготовленными кексами.

Создавать весенние букеты научит магазин французских роз "Аромат розы". Флорист Фролкина Лидия соберет воздушный объемный букет с розами и тюльпанами различных сортов и оттенков. А специалисты цветочной лавки "Сила Цвета" расскажут о том, как сделать композицию в корзине и посадить луковичное растение.

Узнать, как делают морские узлы, можно будет на семинаре капитанов-­инструкторов яхтенного клуба "12 Узлов". А "Город Доверия" покажет, как изготавливать и раскрашивать кормушки для птиц.

В течение всего дня на аллеях Патриарших прудов будет работать букинистическая ярмарка, на которой удастся приобрести книги булгаковских времен, самого Михаила Афанасьевича, а также издания о нем и о Москве.



На субботнике можно будет сфотографироваться в выездном фотоателье моментальной фотографии "Шипр", использующем крупноформатные камеры 1930-1970-х годов и проявляющее фотографии по старинной технологии.

За музыкальную часть нашего субботника отвечают молодые и талантливые представители отечественной музыки. На этот раз концерт пройдет в легком и весеннем формате акустических сетов и стихов от создателей проекта "ЛитПон".

На сцену поднимутся:



EVERY MAN A KING - англоязычная альтернативная рок-команда из Москвы,

J Hellboy – британское звучание, чувственные тексты и качественная инструментальная музыка в лучших традициях бритрока,

Shoo – особый акустический сет, перкуссионное шоу,

Black Buttons – мужская команда, выросшая на хитах группы Queen и Muse,

Dimebag Radio – четверо парней, объединенных любовью к творчеству Мэйнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle, Puscifer) и других представителей альтернативной музыкальной сцены,

DJ Ernie Duke, игравший перед геймерами Москвы и золотой молодежью Нью-Джерси,

Мария Линева и ее группа порадуют Арт-роковым звучанием.

Также в концерте примут участие поэты Валера Вертинский, АРС Пегас, Ваня Гришин и другие.

Кстати, свою лепту в субботник внесет Музей Булгакова. В программе - пешеходные экскурсии по Патриаршим прудам, прогулка на булгаковским местам, расположенным вблизи Большой Садовой, 10 и презентация карты "Булгаковская Москва". Путеводитель стал частью масштабного проекта "Москва Михаила Булгакова", который также включает навигационное мобильное приложение и исследовательский сайт.

В субботнике также примут участие сотрудники Центра организации дорожного движения. "Мы будем рады помочь улучшить экологическую обстановку города и повысить уровень экологической культуры", - сказал руководитель Центра Вадим Юрьев. По его словам, ежегодно в весенний период ЦОДД промывает и красит светофоры. С начала месяца Центр привел в порядок более 1 500 светофоров – это половина всего светофорного оборудования в Москве. В рамках "МедиаСубботника" эти работы продолжатся.

Начало "МедиаСубботника" – в 12.00. С 13.30 открываются фотозоны и стартуют мастер-классы. Вход свободный.