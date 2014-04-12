Сетевое издание M24.ru проведет субботник в парке "Красная Пресня"

Фото: m24.ru
Сломать стереотип о скучной уборке собирается 12 апреля сетевое издание M24.ru. Вместе с арт-центром Vauxhall Center мы проведем субботник в парке "Красная Пресня", на котором будем не только благоустраивать территорию, но и просто весело проводить время. Так, гостей субботника ждут мастер-классы, конкурсы, игры и концерт.
На глазах у посетителей парка создаст скульптуру из пластилина художник Андрей Коробцов, а Татьяна Чикаева покажет, как сделать из подручных средств огородное пугало. Перекусить участникам субботника удастся на кулинарном мастер-классе Казы Ренальдо, где не только накормят, но и познакомят с новыми интересными рецептами. Повар вегетарианского кафе "Джаганнат" проведёт мастер-класс по приготовлению бодрящего и согревающего чая масала. Кулинар-востоковед Иван Макаров поделится традиционным рецептом любимого чая всех жителей Индии. Любителей рисовать будут ждать на мастер-классе по живописи, который проведет популярная певица и художница Корнелия Манго.
Редакторы M24.ru проведут викторины, посвященные Москве и традициям субботников. Главное же действие праздника развернется на сцене парка, на которую выйдут молодые и талантливые музыкальные группы и исполнители. Так, гости субботника услышат финалистку проекта "Голос" Юлию Пак, изобретателей "абсолютного соула" группу Shoo, играющих нью-джаз, трип-хоп и чиллаут Analog Attention, фанк- и джаз-диву Марию Линеву. Также в парке выступят жизнерадостные Groove Etiquette, которые играют диско, фьюжн и фанк, и молодая московская певица Alisa Franka.
Завершится праздник вручением приятных сувениров и подарков самым трудолюбивым жителям нашего города.
|Время
|Событие
|12.00
|Уборка территории
|13.00
|Мастер-класс по созданию Огородного Пугала от Татьяны Чикаевой
|13.00
|Кулинар-востоковед из "Джаганната" Иван Макаров приготовит чай масала
|13.30
|Кулинарный мастер-класс Casa Rinaldi
|14.00
|"Парк мечты" от скульптора Андрея Коробцова
|14.30
|Мастер-класс от художницы Корнелии Манго
|15.00
|Концерт
Начало трансляции 13:00.