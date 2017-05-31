Де Ниро сравнил ситуацию в США с "тупой комедией"

Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo

Американский актер Роберт Де Ниро охарактеризовал происходящее в США, как "тупую комедию". Такое сравнение он сделал во время выступления перед выпускниками брауновского университета, сообщает Time.

"Страна сошла с ума. Говоря кинотерминами, когда вы начинали учебу, страна была вдохновляющей, духоподъемной драмой, к вашему выпуску она превратилась в трагически тупую комедию (dumbass comedy)", – заявил Де Ниро.

Актер призвал студентов "работать, чтобы остановить безумие" и стремиться сделать мир лучше.

Ранее сын Дональда Трампа напомнил многим голливудским знаменитостям об их обещании покинуть США в случае победы его отца на выборах президента.

Одним из тех, кто выступал против политики Трампа во время предвыборной гонки был Де Ниро. В частности, он принимал участие в открытой протестной демонстрации, которую также посетили Алек Болдуин, Марк Руффало и другие звезды.