"Экономика": Как получить бесплатное образование за границей

Дипломы Гарварда или Кембриджа ценятся во всем мире и дают своим обладателям хорошие возможности для профессиональной самореализации. Однако учеба в лучших вузах мира может влететь в копеечку. Так, стоимость обучения в Гарварде в среднем обойдется в 60 тысяч долларов в год.

Сюда входит непосредственное обучение (40 тысяч долларов), проживание в общежитии (15 тысяч долларов), медстраховка (3 тыс. долларов), учебные материалы (более 1 тыс. долларов). Транспортные расходы и затраты на питание в расчет не берутся.

Мы решили узнать, как получить бесплатное образование за границей.

Итак, обучаться можно за счет государства, получив президентскую стипендию. Ее размер – не более 24 тысяч долларов. Предоставляют стипендию на год обучения в любом вузе. Чтобы претендовать на грант в этом году, нужно успеть подать все необходимые документы в Минобрнауки до 18.00 11 марта.

Также можно стать участником программы "Глобальное образование", которая финансируется государством. Каждый участник программы может претендовать на полтора миллиона рублей. Однако и эта сумма, вероятно, не сможет покрыть все затраты на заграничное образование, зато существенно их сократит. Со сроками подачи документов здесь пока не все ясно. Сайт, на котором разместят необходимую информацию, появится лишь весной.

По словам, руководителя департамента проектов и практик направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив Владимира Солодова, абитуриент должен самостоятельно поступить в вуз, это позволит предотвратить риски, связанные с непрозрачностью критериев отбора.

Главное условие участия в "Глобальном образовании" - после окончания вуза необходимо отработать три года по специальности в российских компаниях или ведомствах. С тех, кто пытается увильнуть, возьмут штраф в трехкратном размере стоимости обучения.

Для тех, кто с ранних лет готовит себя к обучению за границей, есть ряд программ обучения в зарубежных школах. Например, можно бесплатно поехать на год в США, чтобы получить знания по программе FLEX. Жить ребята будут в американских семьях и получать стипендию.

Для тех, кто постарше и хочет получить степень бакалавра или магистра за рубежом, существует несколько возможностей сделать это бесплатно. Так, ежегодно 200-300 российских студентов смогут в течение семестра или целого года обучаться в европейском вузе по программе Erasmus plus. Она финансируется Евросюзом. Учитывая статистику прошлых лет, можно сказать, что каждый третий российский студент будет из Москвы.

Поступить бесплатно в Гарвард или Оксфорд можно благодаря внушительным целевым фондам этих университетов. На счетах у Гарварда сейчас около 30 миллиардов долларов.

Получить рекомендации от преподавателей, сдать все экзамены и пройти собеседование – все это может занять от года до двух лет. Поэтому желающим учиться за границей рекомендуют начинать подготовку уже в 9 классе.

За рубежом принимают во внимание не только академическую успеваемость. Абитуриент должен быть разносторонней личностью. Творческие таланты могут стать отличным дополнением к хорошим оценкам. Главное – сильная заявка - короткое и емкое мотивационное письмо с сертификатом, подтверждающим отличное владение английским языком.

Конкурс в европейские вузы по программе Erasmus plus – 7 человек на место. Если вы хотите начать учебу осенью 2015 года, заявку нужно подать осенью 2014-го.

Сложнее всего в России попасть в программу довузовского зарубежного образования. К примеру. В программе United World Colleges наша страна участвует 15 лет. И за это время обучение за границей прошли около 100 выпускников российских школ. Проект объединяет колледжи из 14 стран. И лишь Италия и Канада финансируют программу за счет госсредств. Чтобы попасть в учебное заведение других государств, нужен спонсор. Особенность проекта – спонсор не знает, кто именно поедет учиться, он финансирует только место для России в программе. В этом году впервые для нашей страны выделено 15 мест. Конкурс на начальном этапе – порядка 20 заявок на одно место. До финального тура доходят 4-5 кандидатов. Финальный тур очный и проходит в Москве. Заявки принимаются до 17 февраля.

Если вы не успели подать документы для участия в одной из стипендиальных программ, не отчаивайтесь – в мире есть университеты, которые не взымают плату за обучение. Например, государственные вузы в Германии.