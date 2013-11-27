Форма поиска по сайту

27 ноября 2013, 20:09

Общество

Норвежский писатель Карл Фруде Тиллер встретится со студентами РГГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

28 ноября норвежский писатель Карл Фруде Тиллер встретится со студентами РГГУ. Мероприятие приурочено к выходу на русском языке романа писателя "Замыкая круг". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

"Замыкая круг" - это триллер, рассказывающий о человеке, потерявшем память. Произведение состоит из 3 частей, каждая из которых озаглавлена именами персонажа, от лица которого ведется повествование. "Замыкая круг" переведен на множество языков. В 2009 году Тиллер получил Европейскую премию по литературе за эту книгу.

Встреча пройдет на норвежском языке с последовательным переводом.

Начало трансляции – в 12.00.

Трансляция завершена.

