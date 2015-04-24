Школьников и студентов обучат стрельбе на единственном в Москве заводе оружия

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Столичные старшеклассники, а также студенты колледжей и вузов в следующем учебном году смогут посетить единственный в Москве завод по производству спортивного и охотничьего оружия "Промтехнология". Там им предложат не только посмотреть, но и потренироваться в стрельбе из винтовки. Об этом М24.ru рассказала менеджер по маркетингу компании Наталия Моисеева. По ее словам, бесплатные экскурсии планируется начать с сентября 2015 года. В департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства заявили М24.ru, что посещения оружейного завода могут войти в городскую программу “Заводы детям”. Это проект профориентации. Дети смогут оценить работу оружейников и, возможно, в будущем станут сотрудниками завода.

Как рассказала Наталия Моисеева, "Промтехнология" планирует проводить экскурсии для школьников и студентов, чтобы они могли познакомиться с продукцией и научиться стрелять из винтовки. “Проект в работе, - пояснила Моисеева. - Он запланирован на 2015 год, начиная с сентября, когда стартует следующий учебный год. Ведь скоро школьники уходят на каникулы. Формат проекта пока обсуждается. Это может быть экскурсия по всем цехам завода, рассказ об особенностях оружия”.

По словам представительницы "Промтехнология", во время экскурсии будет возможность рассказать школьникам и студентам, как правильно стрелять, а также дать попробовать пару выстрелов самим. Отметим, что у завода есть свой тир. Однако пока не известно, будут ли на базе завода проводиться курсы обучения стрельбе. “Это возможно в долгосрочной перспективе”, - пояснила Моисеева.

Напомним, завод "Промтехнология" по выпуску охотничьего и спортивного оружия под маркой Orsis ("Оружейные системы") был создан группой частных инвесторов в 2011 году. Это предприятие выпускает охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой Orsis. Здесь производят высокоточные винтовки. По словам мэра Сергея Собянина, винтовки московского завода могут потеснить на российском рынке гражданского оружия импортную продукцию из азиатских стран.

Как рассказали М24.ru в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, школьникам была бы полезна и интересна экскурсия на производство стрелкового оружия. “Предприятие может войти в программу “Заводы детям”, которая реализуется Городским центром профессионального и карьерного развития при поддержке департамента науки, - заявили в ведомстве. - Производственные цеха компании “Промтехнология” оснащены по последнему слову техники. Это 40 станков с числовым программным управлением для полного цикла производства стрелкового оружия. У предприятия есть свое конструкторское бюро и тир, где тестируется продукция”.

Отметим, что завод находится на Подъемной улице в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы.

“Мы готовы сотрудничать с предприятием и осуществлять профориентацию для того, чтобы в будущем подготовить высококвалифицированные кадры для нашей страны", - подтвердила директор по развитию и инновационной деятельности Городского центра профессионального и карьерного развития Марина Марченко.

Программу "Заводы детям" департамент науки запустил в 2013 году. Ее цель - познакомить учащихся 7-11 классов с промышленными предприятиями столицы, повысить престиж рабочих и инженерных специальностей, продемонстрировать их востребованность в современном городе. А также привлечь студентов в промышленный сектор экономики. Реализацией программы занимается ГБУ "Городской центр профессионального и карьерного развития". Записаться на экскурсии учащиеся смогут только через Программу "Заводы детям" департамент науки запустил в 2013 году. Ее цель - познакомить учащихся 7-11 классов с промышленными предприятиями столицы, повысить престиж рабочих и инженерных специальностей, продемонстрировать их востребованность в современном городе. А также привлечь студентов в промышленный сектор экономики. Реализацией программы занимается ГБУ "Городской центр профессионального и карьерного развития". Записаться на экскурсии учащиеся смогут только через Интеллектуальный кабинет школьника – профориентационный интернет-портал для старшеклассников. На 2015 год запланировано более 250 экскурсий на промышленные предприятия, которые смогут посетить более 5 тысяч школьников города. В 2014 было проведено около 200 таких мероприятий. Участники образовательных экскурсий познакомились с технологиями и производственными процессами, а также пообщались с ведущими специалистами таких предприятий, как: автомобильный завод "Автофрамос", швейная фабрика "Большевичка", авиационный завод "Туполев", фабрика мебели "8 марта" и другими.



Двукратный чемпион мира, бронзовый призер олимпиады в Сиднее по пулевой стрельбе из винтовки Евгений Алейников считает, что школьникам будет интересно посетить экскурсии на завод. “У мальчиков интерес к оружию в крови, но для девочек это мероприятие тоже может быть увлекательным, - сказал спортсмен. - Вспомните, в советские времена все школьники учились стрелять на уроках начальной военной подготовки”.

По словам Алейникова, никаких возрастных ограничений для обучения стрельбе нет, поэтому школьникам не нужно ждать 18-летия, чтобы первый раз нажать на курок. Он отметил, что первый выстрел лучше всего сделать не из пистолета, а из винтовки, так как она стоит на опоре и ее не нужно держать на весу в руках. “Важно, чтобы сначала все были под подпись ознакомлены с правила обращения с оружием. Перед первым выстрелом учащиеся должны близко к тексту пересказать инструкцию, - продолжил спортсмен. - Самое главное, они должны запомнить, что прикасаться к оружию можно только после разрешения инструктора и в его присутствии. Направлять ружье можно только в сторону мишени и больше ни на какие объекты”.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев поддержал проект. По его словам, посещение оружейного завода для некоторых школьников может решить проблему профориентации, а студентам - расширить кругозор. \

“Завод - это место, где сосредоточены современные технологии производства, а идеи становятся реальностью. Об этом надо обязательно рассказать на экскурсии, - сказал депутат. - Также надо знакомить учащихся с рабочими завода, чтобы они могли задать вопросы и узнать личные истории”.

Молев отметил, что на экскурсии надо четко проговорить, что оружие сегодня производится для обороны, а не для войны.