20 октября 2014, 19:17

Общество

Стартует "Студквест" от Street Adventure

Фото: m24.ru / Юлия Телегина

21 октября начинается запись на "Студквест" от наших партнеров Street Adventure. Студентам предстоит на протяжении шести месяцев выполнять увлекательные задания из разных областей.

Пригодится не только эрудиция, но и навыки выживания в современных городских "джунглях". Скучно никому не будет – гарантируем.

Студенты-участники квеста смогут выиграть ценные призы – например, стажировку в мэрии Москвы, коммерческих компаниях или даже в редакции M24.ru.

Зарегистрироваться на квест можно здесь. А подробности проекта и условия участия в нем найдутся тут.

Квест пройдет с 1 ноября до 1 мая. Кстати, в жюри будет руководитель сетевого издания M24.ru - Варвара Дмитриева. Дерзайте!

студенты игры квесты свежий воздух Street Adventure

