По московским меркам: Будущий рекордсмен среди общежитий

К 2016 году в столице появится новый рекордсмен — самое большое не только для Москвы, но и для всей России общежитие. Комплекс из двух зданий будет предназначен для студентов МГУ имени Ломоносова. На территории общежития, площадь которого составит 153 тысячи квадратных метров, смогут проживать около 5 тысяч студентов.

Строительство нового общежития МГУ стартовало в январе этого года: памятная капсула была заложена в его основание мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректором вуза Виктором Садовничим в Татьянин день. Здание появится на пересечении Ломоносовского и Вернадского проспектов. Здесь же будет возведена школа-интернат для одаренных детей.

Что интересно, крупнейшие существующие общежития мира уступают будущему московскому аналогу. Так, Bancroft Hall в США, которое называется рядом источников самым большим общежитием в мире, занимает площадь порядка 130 тысяч квадратных метров.

В 1700 номерах здесь проживает около четырех тысяч курсантов Военно-морской академии. Если сложить коридоры университета в одну линию, то она растянется примерно на 7,7 километра. Что интересно, здание построено в нехарактерном для американской архитектуры эклектичном стиле боз-ар.

Справедливости ради отметим другого признанного рекордсмена — одно из самых высоких общежитий мира, расположившееся в Лондоне. 34-этажное здание, которое носит название Nido Spitalfields и позиционируется как "место успехов в учебе и архитектурной красоты", простерлось на 112 метров в высоту. Проживает здесь чуть более тысячи студентов.