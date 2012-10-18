Господдержка ж/д перевозок включает льготы школьникам – Минфин

Фото: ИТАР-ТАСС

Льготные перевозки школьников и студентов предусмотрены в общем объеме господдержки пассажирских железнодорожных перевозок.

"В проекте бюджета на 2013-2015 годы средства на льготные перевозки школьников и студентов поездов дальнего следования и пригородного сообщения отдельными статьями не предусмотрены. Законопроектом предоставляются средства на господдержку пассажирских железнодорожных перевозок на 2013 год в объеме 39,8 миллиарда рублей, в 2014 – 27,3 миллиарда рублей, в 2015 – 21,1 миллиарда рублей", – сообщил агентству "Прайм" официальный представитель Минфина.

Он подчеркнул, что распределение средств будет определено решением правительства.

Напомним, 17 октября студенты-волонтеры передали в Минфин обращение в защиту льготного проезда железнодорожным транспортом. Подписи под обращением поставили почти 33 тысячи человек.