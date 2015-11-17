Как живут студенты: краткий гид по знаменитым московским общагам

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Сегодня отмечается день международной солидарности студентов, которых в Москве насчитывается около миллиона человек. Около 70% учащихся высших учебных заведений города составляют иногородние студенты. Все они живут в студгородках и общежитиях. Самые известные мы собрали в этой подборке.

МГУ

Здешние студенты буквально погружены в советскую эпоху: во-первых, в общежитии главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова есть особенный "запах ГЗ", как называют его сами студенты. Во-вторых, у каждого есть уникальная возможность не только увидеть мебель XX века, но даже посидеть и поспать на "экспонатах". Например, на стульях выбит год производства – 1952.

В центральном здании университетского комплекса на Воробьевых горах есть боковые жилые сектора. Комнаты блочного типа обустроены на двоих. В каждом из блоков находится душевая и туалет. С самого входа можно увидеть вестибюль советского типа. На каждом этаже есть читальные залы, которые очень напоминают парадные залы для приема гостей. Попасть туда можно только по договоренности с комендантом.

Как и во всех студенческих общежитиях, на первом этаже есть общая почта. Почтовый ящик имеется и на двери каждой комнаты. Студенты могут заказать что-нибудь в интернете и получить доставку прямо в руки. Кстати, с интернетом в ГЗ все не так просто. Администрация общежития запретила пускать провода по коридорам, поэтому мгушникам приходится пробрасывать их через окна. Снаружи все главное здание буквально оплетено.

В ГЗ действительно есть все, начиная от хорошей по соответствию цены и качества столовой и заканчивая бассейном. По словам студентов, на нулевом этаже можно прилично пообедать всего за 150 рублей. Как и другие в других высотках, у здания МГУ развитая инфраструктура: в шаговой доступности кинотеатр, почтовое отделение, предприятия бытового обслуживания, поликлиника.

МФТИ

Все 13 общежитий МФТИ располагаются через дорогу от учебных корпусов. Студенты живут в кампусе, прямо на территории института. Кампус – комплекс зданий, сосредоточенных на одной территории, университетский городок. Как правило, он включает в себя учебные корпуса, научно-исследовательские институты, студенческие общежития, лаборатории, библиотеки, столовые и спортивные сооружения.

Большинство учащихся ютится в небольших комнатах коридорного типа, где туалет и кухня находятся только на этаже, а душевая – одна на пять этажей, однако некоторым повезло больше. В новых корпусах студгородка МФТИ в Долгопрудном в одно- или двухкомнатных квартирах проживают от двух до четырех человек. В каждой квартире есть кухня и ванная, а "боталок" – общих читальных комнат – нет. Все посиделки и встречи проходят на кухне.

По соседству с кампусом располагаются столовые, стадион, бассейн, спортивная коробка и поликлиника. Открыт тренажерный зал, оснащенный современными спортивными снарядами. В общежитии есть клуб "Романтики", где проводятся собрания, кинопоказы, спортивные трансляции, дискотеки. Студенты ходят в дискуссионный клуб, обсуждают политику, играют по ночам в мафию и в "Что? Где? Когда?". За чистотой в комнатах следит администрация, а самым аккуратным жильцам дарят подарки.

В МФТИ активное местное самоуправление, студенты даже самостоятельно ремонтируют собственные комнаты и общественные помещения. В одном из корпусов на дверях комнат общего пользования установили самодельные магнитные замки. Каждый желающий воспользоваться благами общежития получает магнитную карточку с запрограммированной на ней информацией, в какие помещения он может входить, а в какие – нет.

РАНХиГС

Стройное 35-этажное здание общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации тоже расположено на территории кампуса. В распоряжении студентов находятся бассейн, хоккейная площадка, тренажерные и спортивные залы, столовые и кафе, а так же подземные переходы между общежитием и корпусами, которые позволяют зимой, не выходя на улицу, попасть на пары.

Студенческие комнаты напоминают гостиничные номера. В одной комнате живут два человека со всеми удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник. В общежитии есть собственный медицинский центр, комнаты для стирки и глажки. Каждый может подключиться к бесплатной беспроводной сети Wi-Fi. В текущем учебном году общежитие на проспекте Вернадского находится на ремонте и у себя не селит.

РУДН

В маленьком многонациональном студенческом государстве – кампусе Российского университета дружбы народов на улице Михлухо-Маклая – можно увидеть людей, говорящих на совершенно разных языках и приехавших со всех концов света. Большинство из них учатся и живут в РУДН бесплатно – либо страны отправляют их в Москву за государственный счет, либо их обучение оплачивается из российского бюджета. А студентам из российских регионов получить общежитие гораздо сложнее, в первую очередь они достаются льготникам и олимпиадникам, остальным только по договору.

Жилые корпуса находятся через дорогу от учебных. Студенты живут в небольших комнатах коридорного типа. Туалет и кухня находятся на этаже, а душевая комната – в подвале. Каждый проживающий в общежитии обязан оплачивать пользование личными электробытовыми приборами по установленным в РУДН тарифам. Квартиры в общаге выглядят как стандартные двушки с изолированными комнатами – в каких-то живет по два человека, в каких-то по три. Есть просторная кухня и совмещенный санузел.

В студгородке действует специфический принцип поселения. Например, в комнате на три человека все должны говорить на разных языках, при этом один из студентов должен быть русскоговорящим. В университете отмечают, что из стран СНГ преобладают граждане Казахстана и Украины, из Азии – Китая, среди африканских студентов большинство приехали из Нигерии, из стран Латинской Америки – колумбийцы. Что касается европейских стран, то тут много студентов из Италии, Греции, Франции и Германии.

В РУДН есть свой стройотряд – студенты во время каникул делают ремонт в общежитиях. Для них это и подработка, и вклад в общее дело. В кампусе по очень низким ценам можно попробовать блюда кавказской, среднеазиатской, китайской, африканской кухни, покурить настоящий восточный кальян, купить индийских специй, сшить у узбека пару обуви по индивидуальному заказу. Почти все кафе, магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения на территории кампуса содержатся бывшими студентами.

ВШЭ

Комплекс современных общежитий Высшей школы экономики располагается в Дубках. Первый корпус был открыт три года назад. Главный минус – это дорога на учебу, которая в среднем занимает до двух часов в одну сторону. От дальних общежитий в Одинцовском районе до железнодорожной станции Одинцово курсирует бесплатный автобус. Расписание согласовано со студенческим советом.

Шестнадцатиэтажные новостройки со стороны совсем не похожи на типичные общаги. Выглядит все как типичное офисное здание. Во дворе этого жилого комплекса есть небольшая парковка и спортивная площадка. Внутри современная пропускная система – турникеты, а значит у студентов электронные пропуска, а не обычные бумажные корочки.

На первом этаже расположены все служебные и технические помещения: администрация, паспортный стол, кастелярные и медицинская часть. В общежитии есть тренажерный зал. Тип расселения – коридорный. Все удобства размещены на этаже. Квартиры полностью укомплектованы мебелью. Имеется санузел, душевая кабина и даже просторная прихожая и лоджия. В комнатах живут в основном по двое. Селят без какой-то определенной системы – где есть свободные места. В блоке есть старший, он отвечает за порядок и чистоту.

Отдохнуть у экрана телевизора или насладиться уединением с книжкой можно в "помещении для культурно-массовых мероприятий". Тут телевизор, музыкальный центр, кресла, журнальные столики и книжный стеллаж. Если сосед устраивает вечеринки, очень громко храпит или часто играет на гитаре, грызть гранит науки в спокойной обстановке можно в специальной комнате для занятий. Столовой или кафе в самом здании общежития нет, зато в каждом блоке есть кухня с современной бытовой техникой.

Екатерина Аладина