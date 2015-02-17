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Экономика

17 февраля, 09:36

Студенты получат скидку на технику в интернет-магазине Microsoft по соцкарте

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Для студентов столичных учебных заведений, имеющих социальную карту москвича, начала действовать скидка в размере 10% на смартфоны и другую электронику в официальном интернет-магазине компании Microsoft - N-store.ru, сообщили Агентству "Москва" в столичном департаменте информационных технологий.

"Акция проходит в рамках развития программы лояльности проекта "Социальная карта москвича". Мы рады, что держатели соцкарт могут пользоваться дополнительными скидками и участвовать в специальных акциях от наших партнеров", – заявил гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Даниил Титаренко.

В пресс-службе департамента информационных технологий уточнили, что для осуществления покупки, к примеру, смартфона, Xbox, планшета или ноутбука в официальном интернет-магазине Microsoft студент должен пройти регистрацию, указав номер своей социальной карты москвича и e-mail.

На сегодняшний день, по данным департамента, социальную карту москвича имеют более 400 тысяч студентов.

"Москва в цифрах": Как оформить карту студента в МФЦ

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Напомним, теперь заявление на оформление социальной карты для студентов и школьников принимают только во Многофункциональных центрах. Кассиров метро освободили от этой обязанности.

При оформлении карты в МФЦ достаточно принести туда паспорт и студенческий билет, сделать фотографию и заполнить анкету можно на месте, заверять анкету в вузе не потребуется. После этого студенту останется только снова прийти и получить соцкарту.

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