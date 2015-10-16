В Москве составят рейтинг неблагонадежных ночных клубов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве составят рейтинг благонадежности ночных клубов. Об этом m24.ru рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко, которая также возглавляет проект "Безопасная столица". По ее словам, в скором времени на сайте "Безопасной столицы" появится специальная карта. На ней будут отмечены законопослушные клубы и неблагонадежные заведения, в которых пропускают несовершеннолетних и продают им алкоголь. Определять небезопасные клубы будут юные активисты методом "контрольной закупки".

"Сейчас на сайте составляем карту безопасности. Как только у нас будут выявлены неблагонадежные клубы, то они тоже попадут на нее", – отметила Святенко.

По словам депутата, активисты "Безопасной столицы" часто проводят рейды в ночных клубах с "контрольными закупками". "В полиции нет несовершеннолетних, в "Безопасной столице" тоже нет, но мы привлекаем тех ребят, которые имеют доверенность от родителей, что им можно принимать участие в этих мероприятиях. Такие проверки позволяют узнать, проверяют ли документы при входе в заведение и наливают ли там подросткам алкоголь", – пояснила она.

Подобные рейды проводятся по обращениям жителей, с участием несовершеннолетних подростков, которые пытаются попасть в ночной клуб и приобрести алкогольный напиток. Если у подростку все это удается, то по факту нарушения активисты "Безопасной столицы" вызывают полицию, которая уже может привлечь к ответственности владельцев ночного заведения.

Святенко добавила, что сейчас довольно много ночных клубов не соблюдают правила. "Но есть заведения, которые дорожат своей репутацией и настолько жестко отслеживают, что даже у меня документы просят, хотя на лице написано, что мне уже точно есть 18 лет", – подчеркнула она.

Однако пока у активистов нет глобальной статистики по поводу количества нарушений, чтобы составить точный рейтинг. "Статистика - сложная вещь, надо проверить все заведения. Если составлять статистику по одному району, будет слишком большая погрешность. Сейчас есть необходимость патрулировать жилой сектор столицы", – заключила депутат.

Сегодня в рейдах программы "Безопасная столица" принимают участие порядка 140 добровольцев. Активисты патрулируют жилые районы, выявляют факты распитиея спиртных напитков, несанкционированную торговлю, мусор во дворах и так далее. Кроме того, с наступлением холодов они выйдут в рейды по поиску бездомных, которые спят на улице, и пьяных пассажиров в вагонах метро.



Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин считает, что рейтинг ночных клубов будет полезен для москвичей, в первую очередь для молодежи. "Рейтинг безопасности – достаточно полезная вещь, ведь нормальный человек предпочитает идти туда, где безопасно, спокойно и можно отдохнуть, а не попасть в беду", – отметил он.

Однако, по его словам, при формировании рейтинга необходимо не допустить нездоровой конкуренции между владельцами клубов. "Воспользоваться таким механизмом, чтобы дискредитировать конкурента по бизнесу, могут недобросовестные владельцы заведений. Недооценивать опасность таких вещей нельзя, здесь должен быть очень четкий контроль за обращениями", – подчеркнул эксперт.

Гринин пояснил, что мнение общественных организаций при составлении рейтинга сделают его наиболее объективным. "Такие рейды должны проходить не только с участием чиновников и полиции, но и с участием общественности. Так как не секрет, что профессиональное "замыливание" сотрудников полиции приводит к стремлению найти нарушение в каждой проверке", – пояснил собеседник m24.ru.

Председатель общественной организации Российский cоюз молодежи Павел Краснорудский считает, что решение проблемы "нездорового отдыха" в клубах является комплексным. "Далеко не все ночные клубы придерживаются установленных правил, так как стимул наживы выше морально-этических норм. Поэтому важно сделать акцент на воспитательной части всей молодежи", – уверил он.

По его мнению, в ночных клубах можно вполне культурно отдыхать без алкоголя и других запретных развлечений. "Никто же не запрещает ходить в ночные клубы, но это не значит, что в них надо напиваться и неприлично вести себя. Клуб - это в первую очередь место отдыха, культуру отдыха тоже нужно прививать", – подметил Краснорудский.

Ранее столичные власти сообщали, что выложат в открытый доступ карту мониторинга криминогенной обстановки районов города. Москвичи смогут в режиме реального времени посмотреть, сколько преступлений и автоаварий происходит в их районе. Однако пока доступ к карте есть только у правоохранительных органов.