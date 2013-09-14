На Поклонной горе пройдет праздник посвящения в студенты

Более 45 тысяч первокурсников соберутся днем 14 сентября на Поклонной Горе, чтобы отметить Праздник посвящения в студенты.

Программа начнется с принесения первокурсниками клятвы московского студента. После этого они исполнят неформальный гимн и колоннами пройдут по аллеям парка к сцене. Завершится праздник грандиозным гала-концертом.

Первый Парад столичного студенчества состоялся 11 лет назад. В разное время праздник проходил на Васильевском спуске, Тверской улице, Манежной площади и в Парке Горького.