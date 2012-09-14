В Москве пройдут студенческие соревнования по тяжелой атлетике

Фото: ИТАР-ТАСС

С 19 по 23 сентября в столице пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди студентов до 27 лет в рамках популяризации этого вида спорта, сообщает пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Состязания пройдут в Педагогическом институте физической культуры Московского государственного педагогического университета. Правилами определены весовые категории, в которых могут участвовать спортсмены: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, + 105 кг у мужчин и 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, + 75 кг у женщин.

По условиям состязаний, командный зачет у мужчин определяется по 8 лучшим результатам при условии выполнения 1-го спортивного разряда, а у женщин - по 7 лучшим результатам при условии выполнения 3-го спортивного разряда. Кроме того, в весовых категориях 56 и +105 кг у мужчин зачет выполняется при условии выполнения 2-го спортивного разряда.

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике проводятся при поддержке Министерством спорта Российской федерации, Российского студенческого спортивного союза и Федерации тяжелой атлетики России.