Российские вузы обяжут платить стипендии по единому графику, сообщает телеканал "Москва 24".
При этом министерство образования займется мониторингом выплат. В настоящее время учебные заведения сами решают, когда перечислять учащимся деньги, из-за чего бывают задержки выплат.
"Часто это не конкретный срок, а временная вилка - что деньги переведут, к примеру, с 1-го по 10-ое число месяца. Поэтому вузы имели право провести выплату гораздо позже обычного, но задержкой это не считали. А студенты не получали деньги к привычной дате, и в ряде случаев это породило определенное напряжение", - пояснил газете "Коммерсантъ" помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко.
Напомним, в феврале в Минобрнауки и на "горячую линию" уполномоченного по правам студентов в РФ Артема Хромова поступил ряд жалоб от студентов. Обращения касались задержки выплат стипендий.
Во вторник, 3 марта, министерство направило в подведомственные вузы письмо с требованием организовать своевременную выплату стипендий. "В настоящий момент ведется мониторинг выплаты стипендии за март 2015 года", – отметили в Минобрнауки.
В министерстве пояснили, что субсидии на стипендиальное обеспечение студентов в 1 квартале 2015 года были доведены до вузов в полном объеме еще в январе 2015 года.
Проверка показала, что в январе-феврале 2015 года стипендии вовремя выплатили 97 процентов неподведомственных министерству вузов (в подведомственных вузах задержек не было). Среди учебных заведений, задержавших выплату, - вузы, подведомственные Федеральному агентству по рыболовству, в частности Керченский государственный морской технологический университет.