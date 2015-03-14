Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2015, 16:16

Общество

Вузы обяжут платить стипендии по единому графику

Российские вузы обяжут платить стипендии по единому графику

Российские вузы обяжут платить стипендии по единому графику, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом министерство образования займется мониторингом выплат. В настоящее время учебные заведения сами решают, когда перечислять учащимся деньги, из-за чего бывают задержки выплат.

"Часто это не конкретный срок, а временная вилка - что деньги переведут, к примеру, с 1-го по 10-ое число месяца. Поэтому вузы имели право провести выплату гораздо позже обычного, но задержкой это не считали. А студенты не получали деньги к привычной дате, и в ряде случаев это породило определенное напряжение", - пояснил газете "Коммерсантъ" помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко.

Напомним, в феврале в Минобрнауки и на "горячую линию" уполномоченного по правам студентов в РФ Артема Хромова поступил ряд жалоб от студентов. Обращения касались задержки выплат стипендий.

Во вторник, 3 марта, министерство направило в подведомственные вузы письмо с требованием организовать своевременную выплату стипендий. "В настоящий момент ведется мониторинг выплаты стипендии за март 2015 года", – отметили в Минобрнауки.

Ссылки по теме


В министерстве пояснили, что субсидии на стипендиальное обеспечение студентов в 1 квартале 2015 года были доведены до вузов в полном объеме еще в январе 2015 года.

Проверка показала, что в январе-феврале 2015 года стипендии вовремя выплатили 97 процентов неподведомственных министерству вузов (в подведомственных вузах задержек не было). Среди учебных заведений, задержавших выплату, - вузы, подведомственные Федеральному агентству по рыболовству, в частности Керченский государственный морской технологический университет.

студенты вузы стипендии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика