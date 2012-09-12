В Москве завершился международный автопробег "Живая память-2012"

Фото: mos.ru
12 сентября в 17-00 завершился международный молодежный автопробег "Живая память - 2012", посвященный памяти побед российского народа над иностранными интервентами.
Автопробег проводился впервые, в нем приняли участие московская молодежь, представители студенческих отрядов и молодые спасатели, сообщает Информационный центр правительства Москвы.
За неделю участники автопробега преодолели маршрут: Москва – Бородино - Гагарин – Смоленск – Витебск – Минск – Брест – Гомель – Брянск – Орел – Москва.
В каждом городе молодые люди возложили цветы к памятникам, посвященным защитникам отечества, а также встретились с ветеранами и детьми-сиротами.
Организаторами автопробега выступили московский департамент семейной и молодежной политики, "Учебно-методический центр молодежно-студенческих отрядов", региональное отделение "Российских студенческих отрядов", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", и "Российский союз спасателей".
Напомним, автопробег стартовал 3 сентября на Поклонной горе перед входом в Центральный музей Великой Отечественной войны.
