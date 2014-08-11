Вадим Кудряшов: "Патенты на работу у юрлиц изменят ситуацию на рынке"

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О том, как отразится принятие закона о патентах для мигрантов, которые позволят работать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, почему столичным работодателям отказывают в получении квот на иностранных работников, а также про трудоустройство молодежи и молодых мам рассказал M24.ru и.о. руководителя департамента труда и занятости населения города Москвы Вадим Кудряшов.

Вадим Алексеевич, Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий мигрантам получить патенты для работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Этот документ, если он вступит в силу, изменит что-то в Московском регионе?

В целом ситуация на городском рынке рабочей силы изменится существенным образом. Иностранные граждане из безвизовых стран получат более свободный доступ к трудовой деятельности, так как смогут работать по патентам, без квотирования рабочих мест. Регионы будут определять потребность в квотах только для граждан из визовых стран. Работодателям, таким образом, не нужно будет участвовать в ряде существующих административных процедур. В этом основной позитив правовых новаций. Это должно обеспечить более благоприятные условия для развития бизнеса, а иностранным гражданам открыть возможности легальной трудовой деятельности.

Вместе с тем вводимые процедуры получения патентов не в полной мере согласованы с реальными потребностями регионального рынка труда, интересами города и его жителей. В частности, иностранный гражданин, получивший патент, получает возможность свободно работать в любой отрасли городского хозяйства, по любой профессии, должности и специальности. Это вызывает наши опасения в плане дисбаланса трудовых ресурсов в пользу более дешевой и непритязательной иностранной рабочей силы. При этом законопроект ограничивает наши возможности по предотвращению такой ситуации, регулировать трудовые потоки станет труднее.

Есть ли у вас какие-то предложения по этому поводу?

Мы считаем, что патенты надо выдавать на следующих условиях. Патент должен давать разрешение на работу по конкретной специальности и в конкретной сфере. В противном случае в городе будет преобладать иностранная рабочая сила в целом ряде отраслей: торговле, строительстве, транспорте, перевозках. Во-вторых, стоимость патента должна зависеть от вида трудовой деятельности.

Мы предлагаем установить как минимум две цены патента на работу у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В большинстве случаев цена патента должна равняться его базовой стоимости – 1000 рублей, помноженной на региональный коэффициент, который будет установлен нормативным актом правительства Москвы. Но в отраслях экономики, которые наиболее привлекательны для иностранных граждан – к примеру в оптовой и розничной торговле или, наоборот, по наиболее востребованным на рынке труда профессиям – надо установить двойной тариф стоимости патента.

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На Москву в этом году выделено 200 тысяч квот на привлечение иностранных сотрудников. Скольким работодателям отказали в выдаче квот и почему?

В этом году из 3267 заявок работодателей городская Межведомственная комиссия отклонила 2178. Отказ могли получить работодатели, которые, например, выплачивают сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, который сейчас составляет 13540 рублей в месяц, или ниже минимальной заработной платы – 14000 рублей в месяц. Если они не могут обеспечить иностранных работников жильем и медицинской помощью или они не устранили нарушения миграционного, налогового или трудового законодательства, им также может быть отказано. Наконец, заявку на привлечение иностранной рабочей силы отклонят, если в регионе достаточно трудовых ресурсов.

Подходит к концу летний сезон. Расскажите, на какие вакансии могли претендовать молодые люди, обратившиеся в центры занятости?

К летнему периоду работодатели предоставили студентам и школьникам 6,5 тысячи временных рабочих мест. Работу предложили различные предприятия, вузы, колледжи, общественные и молодежные организации. Среди них "Почта России", ГБУ "Жилищник", "Мослифт", "Мосэкострой", Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИИДАР), МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. Губкина.

Летом у молодежи наиболее востребованы вакансии курьеров, соцработников, рекламных агентов и вожатых. Студенты и школьники трудятся на объектах ЖКХ, торговли, в социально-бытовой сфере, занимаются благоустройством и озеленением парковых зон, работают в летних лагерях как на территории России, так и за рубежом – например в детском оздоровительном лагере "Камчия" в Болгарии.

При этом молодежь, зарегистрированная в Москве, получает не только зарплату, но и материальную поддержку от центров занятости из бюджета Москвы. Она составляет до 10 832 рублей в месяц. Таким образом, совокупный доход молодых людей может доходить до 14 000 рублей, то есть равняться прожиточному минимуму.

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В прошлом году вы запустили программу профессионального обучения молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Что ждет мам в этом году?

За первые полгода центры занятости направили на профессиональное обучение 600 женщин. 370 из них уже приступили к обучению, 206 человек завершили. Чаще всего женщины выбирают обучение по направлениям "Кадровый менеджмент", "Современное делопроизводство и документоведение", "Бухгалтерский учет и аудит", "Оператор ЭВМ со знанием программы 1С: Предприятие", "Дизайн интерьера", "Сметное дело", "Деловой иностранный язык". Всего выбрать можно из 49 специальностей. Договоры заключены с 25 образовательными организациями, подключили к программе также учебный центр "Профессионал" и "Женский деловой центр".