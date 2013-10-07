"Ъ - Деньги": Российские вузы отдают предпочтение победителям олимпиад

Фото: M24.ru

Студенты олимпийского призыва

Более 70 баллов на Едином государственном экзамене — это по-старому уже пять с минусом — очень хороший результат для Москвы. Но ни в один респектабельный вуз и с более твердыми пятерками не примут, на бесплатное отделение так уж точно. Новый тренд в образовании: еще до выпускных экзаменов вузы заполняют лучшие места победителями олимпиад.

Маленькие трагедии "Пушкино"

Банка "Пушкино" больше нет. Агентству страхования вкладов предстоит заплатить вкладчикам больше 20 миллиардов рублей, следственным органам — разобраться, было ли преднамеренное банкротство, а всем остальным — надеяться, что в других банках нет подобных проблем.

Никель после бума

Российские металлургические компании одна за другой адаптируют бизнес к ухудшившейся внешней конъюнктуре. Вслед за "Русалом" об изменении стратегии развития объявил "Норникель". Приоритет будет отдан проектам на Таймыре, а часть непрофильных и низкорентабельных активов — продана.

Ветеран обороны Домодедово

"Буду отбиваться до последнего",— обещает владелец "Домодедово" Дмитрий Каменщик, пока список желающих купить у него аэропорт пополняется новыми именами. Последними в этом списке с прошлой недели значатся структуры, связанные с "Роснефтью".

Нож во спасение

Нож из нержавеющей дамасской стали от компании, владеющей оригинальной технологией, и нелегальная сабля от оружейника-"гаражника". Кузнецы в Златоусте работают и для коллекционеров, и для российских силовиков, и для короля Иордании. Но превратить свой городок в уральский Тьер или Золинген новым купцам-оружейникам будет непросто.

