Минобрнауки полностью ликвидировало задолженности по стипендиям

Фото: ИТАР-ТАСС

Все задолженности по стипендиям студентам ликвидированы, а директор департамента Минобрнауки Александр Володин, ответственный за их выплату, лишен поста. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве отметили, что за последнюю неделю в ведомство поступило около сотни обращений от студентов различных вузов по всей России, которые информировали о задержке в выплате стипендий.

"Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в ходе оперативного совещания потребовал от Володина написать объяснительную по сложившейся ситуации. Однако директор департамента принял иное решение, оформив заявление об увольнении, которое было завизировано министром", - сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, была реорганизована структура министерства. Теперь на базе департамента бюджетного процесса, учета и отчетности появилось два новых структурных подразделения. "Это департамент бухгалтерского учета, который возглавит Татьяна Антонова, и департамент финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки под руководством Михаила Алашкевича", - отметили в министерстве.