В конкурсе "Мисс студенчество 2014" в Москве победила Анжелика Глухова

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве выбрали Мисс Студенчество

В Москве в финале конкурса "Мисс студенчество 2014" победила студентка Финансового университете при правительстве РФ Анжелика Глухова, сообщает телеканал "Москва 24".

За право носить этот титул соперничали 20 девушек. Все они представляли столичные вузы.

Главная тема конкурса в этом году - мюзиклы. Накануне все участницы держали экзамен перед хореографами. Победительнице достался не только приятный титул и жемчужная корона в придачу. Ее теперь ждет турне по теплым странам, а в октябре - общероссийский этап конкурса, где девушка будет представлять Москву.