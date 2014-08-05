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Культура

05 августа 2014, 18:22

Проект "ZOO, или Фотография о любви" презентуют в ГЦСИ

студенты выставки Московский зоопарк проекты фотографии ГЦСИ презентации фотографы

Фото: ncca.ru

В малом зале Государственного центра современного искусства 5 августа состоится презентация проекта студентов Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко "ZOO, или Фотография о любви".

Алиса Бекетова, Борис Клюшников, Светлана Сергеева, Евгения Тарабрина, Евгения Чапайкина, Ольга Шаповалова провели "полевые" фотоисследования в Московском зоопарке. Ребята искали в привычном для многих пространстве образы и визуальные ходы, которые бы выявили новые грани взаимодействия природы и человека.

В рамках презентации состоится лекция искусствоведа Бориса Клюшникова "Джунгли истории искусства: художник и феноменология животного мира".

"ZOO, или Фотография о любви" - это часть выставки, посвященной взаимоотношениям человека и животного в современном искусстве. Выставка будет работать в Московском зоопарке с 4 сентября по 30 октября.

Проект организован при участии Московского зоопарка и Галереи ZOO.

Начало в 19.00. Вход свободный.

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