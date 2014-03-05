Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта 2014, 09:58

Общество

В столице состоится финал конкурса "Мисс студенчество 2014"

Сегодня, 5 марта, в столице пройдет финал конкурса "Мисс-студенчество 2014". В этом году все танцевальные номера – групповые и индивидуальные - решили объединить темой мюзиклов. Однако самым сложным станет творческое задание. В нем участницы должны будут представить визитную карточку вуза и показать оригинальный номер.

В Москве пройдет финал конкурса "Мисс Студенченчество"

Всего в конкурсе будет пять заданий, и учитывать будут даже успеваемость. Помимо этого все конкурсантки ответят на вопросы жюри. На генеральной репетиции накануне финала студентки держали экзамен перед хореографами.

"В преддверии Татьяниного дня ходили в городскую думу с девушками, и многим участницами предложили проходить там практику", - сообщила руководитель оргкомитета конкурса Надежда Нестерова.

Всех участниц ждут ценные призы, а победительнице достанется жемчужная корона. В ней она сможет улететь в туристическую поездку в теплые страны - это еще один подарок от спонсоров. Далее лауреатку ждет российский этап конкурса, который пройдет в ноябре.

Напомним, 2 марта выбрали победительницу "Мисс России 2014". Ей стала 23-летняя Юлия Алипова из города Балаково Саратовской области. Она получила главный приз конкурса – 100 тысяч долларов, а также эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом.

студенты конкурсы красоты Мисс студенчество Мисс Россия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика