В столице состоится финал конкурса "Мисс студенчество 2014"

Сегодня, 5 марта, в столице пройдет финал конкурса "Мисс-студенчество 2014". В этом году все танцевальные номера – групповые и индивидуальные - решили объединить темой мюзиклов. Однако самым сложным станет творческое задание. В нем участницы должны будут представить визитную карточку вуза и показать оригинальный номер.

Всего в конкурсе будет пять заданий, и учитывать будут даже успеваемость. Помимо этого все конкурсантки ответят на вопросы жюри. На генеральной репетиции накануне финала студентки держали экзамен перед хореографами.

"В преддверии Татьяниного дня ходили в городскую думу с девушками, и многим участницами предложили проходить там практику", - сообщила руководитель оргкомитета конкурса Надежда Нестерова.

Всех участниц ждут ценные призы, а победительнице достанется жемчужная корона. В ней она сможет улететь в туристическую поездку в теплые страны - это еще один подарок от спонсоров. Далее лауреатку ждет российский этап конкурса, который пройдет в ноябре.

Напомним, 2 марта выбрали победительницу "Мисс России 2014". Ей стала 23-летняя Юлия Алипова из города Балаково Саратовской области. Она получила главный приз конкурса – 100 тысяч долларов, а также эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом.