03 марта 2014, 10:19

Общество

Доцента московского вуза подозревают в покушении на мошенничество

Фото: ИТАР-ТАСС

По подозрению в покушении на мошенничество задержан доцент кафедры одного из столичных вузов, расположенных на западе Москвы. Материалы дела направлены в территориальное подразделение Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

"Доцент кафедры предложил студенту за 19 000 рублей внести в зачетные ведомости сведения о положительных оценках по некоторым несданным в течение сессии экзаменам без проведения процедуры их пересдачи", - отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Преподаватель, формально замещающий замдекана, служебных полномочий на прием экзаменов не имел.

