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01 мая 2012, 19:01

В Москве 3 мая пройдет патриотическая акция "Огонь нашей памяти"

студенты акции Великая Отечественная война шествия

В Москве 3 мая пройдет масштабная патриотическая акция - факельное шествие студентов Московского государственного медико-стоматологического университета. Шествие будет проходить в честь празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Акция называется "Огонь нашей памяти", в ней ожидается участие более тысячи студентов и сотрудников вуза.

"Возглавит колонну более 60 факелоносцев. Шествие начнется в 21:00, когда от первого зажженного ректором факела загорятся и другие символы глубокого уважения и благодарности тем, кого больше нет", - передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

В префектуре сообщили, что колонна с зажженными факелами пройдет по ставшему знаковым маршруту: от здания университета на Делегатской улице, дом 20, строение 1, по Садовому кольцу, с завершением на улице Долгоруковской, дом 4, где во дворе находится клиника диагностического центра университета, откуда в июне 1941 года молодые врачи уходили на фронт.

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