Софийская набережная должна стать символом Москвы – Хуснуллин

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Обновленная Софийская набережная должна стать символом Москвы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, комментируя объявление списка финалистов архитектурного конкурса на застройку этого участка.

"Перед нами стоит задача – вернуть городу Москву-реку. Заданием конкурса предусмотрено проработать в концепции создание благоустроенной, привлекательной и, главное, проницаемой среды на Софийской набережной", – отметил глава Стройкомплекса.

По его словам, конкурс полностью соответствует принятой концепции по развитию прибрежных территорий Москвы-реки.

"Полагаю, что конечный результат всех приятно удивит – в финал прошли очень сильные команды архитекторов с мировым именем", – добавил Хуснуллин.

Напомним, финалистами международного архитектурного конкурса на концепцию застройки участка площадью 3 гектара, который располагается в пределах Софийской набережной, Болотной площади, Большого каменного моста и Фалеевского переулка, стали шесть консорциумов.

Свои проекты архитекторы должны представить до 6 октября. Победитель будет объявлен 23 октября. По условиям конкурса, каждой из шести команд, прошедших в финал, в качестве компенсации на разработку концепции выплатят по 4 миллиона рублей.

Конкурс был организован Институтом Генплана Москвы по заказу компании Capital Group, которая приобрела право застройки участка на Софийской набережной в марте. Всего на конкурс, стартовавший 22 июня текущего года, было подано 68 заявок - от 197 компаний, представляющих 14 стран, которые сформировали международные консорциумы.

Фото: stroi.mos.ru

Напротив Кремля планируется построить малоэтажный многофункциональный комплекс общей площадью около 37 тысяч квадратных метров с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Высота зданий не превысит 17 метров, что соответствует регламенту застройки охранной зоны Московского Кремля, в которую входит эта территория.

Также Capital Group должна провести реконструкцию исторических памятников, которые находятся на этом участке. В условиях конкурса отмечается, что площадь зданий, которым необходима реставрация, составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению и реконструкции исторических зданий могут начаться уже в текущем году.

Кроме того, должен быть разработан вариант обустройства Софийской набережной, который в дальнейшем будет адаптирован под концепцию комплексного развития набережных Москвы-реки. Архитектурный фасад, выходящий на реку и усиленный отражением в воде, станет узнаваемым символом проекта.

Инвестиции в проект, по оценке гендиректора Capital Group, могут составить примерно 25–30 миллиардов рублей.