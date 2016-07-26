В ТПУ "Сити" начался монтаж эскалаторов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строители начали монтаж эскалаторов в терминале транспортно-пересадочного узла "Сити". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Рабочие также приступили к отделке фасадов здания ТПУ и укладке гранитной плитки в помещении надземного терминала. Сейчас на объекте работают более ста человек.



По словам Хуснуллина, основные строительные работы по возведению ТПУ "Сити" будут завершены уже в этом году.

"Вместе с дальнейшим строительством бизнес-центра будет возрастать и число посетителей комплекса. В связи с этим было принято решение разместить крупный транспортно-пересадочный узел на территории ММДЦ "Москва-Сити". Сейчас работы по его возведению идут полным ходом", – сказал заммэра.

Он добавил, что через ММДЦ будут проходить сразу три ветки метро, действующие – Филевская, Калининско-Солнцевская и строящаяся – Третий пересадочный контур. Кроме этого, здесь пересекаются две ветки железной дороги. Это Смоленское направление МЖД и Московское центральное кольцо.

Также здесь планируется построить паркинг, подземный переход от ТПУ "Сити" к "Москве-Сити", а над улицей Тестовская возвести надземную пешеходную галерею, которая выведет из здания ТПУ в один из небоскребов Московского международного делового центра. ​