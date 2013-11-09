Трое рабочих надышались угарным газом на стройке в ЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое рабочих надышались угарным газом на стройке на западе столицы. По предварительным данным, ЧП произошло в районе дома №5 по улице Заречная.

Как рассказали М24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, в результате инцидента никто не погиб - строители могли надышаться газом. По словам собеседника сетевого издания, в ситуации нет криминала, а если рабочих признают пострадавшими, в обстоятельствах случившегося будет разбираться Следственный комитет.

Напомним, ранее сообщалось, что рабочие получили травмы, сорвавшись с высоты на стройке.