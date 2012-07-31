Выдача разрешений на строительство сократится до нескольких дней

ИТАР-ТАСС

Получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) вскоре можно будет буквально за несколько дней, сообщает информационная служба московского департамента градостроительной политики.

ГПЗУ фактически является основным документом для получения разрешения на строительство. А оно, в свою очередь, необходимо для проведения всех видов строительных работ, включая реконструкцию и реновацию зданий.

Сроки получения ГПЗУ должны значительно сократиться после утверждения мэрией градостроительных регламентов. Они зафиксируют текущую градостроительную ситуацию и установят предельно допустимые параметры застройки. А с опорой на эти данные утвердить план строительства на участке будет уже проще.

Регламенты, разработанные для 128 кварталов, расположенных внутри Бульварного кольца, должны получить одобрение правительства Москвы в ближайшее время. До 2014 года планируется разработать регламенты на все 862 квартала исторического центра Москвы.

"Сегодня главная задача города, его жителей и инвесторов - сохранить историческое наследие. Также важно, сохранив внешний облик, обновить и реконструировать те здания, которые уже не подлежат капитальному ремонту", - подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.