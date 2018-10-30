Москва 24 покажет, как купить здание по выгодной цене

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

31 октября в "Цифровом деловом пространстве" состоится презентация "Инвестиционные предложения Москвы. Осень – время покупать?". Презентация пройдет при участии представителей профильных органов исполнительной власти Москвы, хозяйствующих субъектов, экспертов рынка недвижимости. Слушатели получат характеристики следующих сооружений, выставленных на торги:



комплексы зданий;

отдельно стоящие здания;

здания с земельными участками;

крупные нежилые помещения.

Прямую трансляцию можно увидеть 31 октября в 15:30 на этой странице.