Фото: M24.ru /Евгения Смолянская

Станции очистки воды построят в 11 муниципальных образованиях Подмосковья в течении года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По государственной программе будет развиваться восточная система водоснабжения. За счет чего в этом году улучшится качество питьевой воды не менее, чем для 100 тысяч населения восточной части Московской области.

Уточняется, что в 2014 году при реализации мероприятий подпрограммы "Чистая вода" построили, реконструировали и модернизировали 41 станцию очистки питьевой воды: 28 запланированных и 13 станций сверх программы. Подобные мероприятия позволили увеличить долю населения, которым поставляется доброкачественная питьевая вода, с 81% до 85%.

До конца 2018 г. в рамках подпрограммы "Чистая вода" планируется довести до 100% долю населения, которой будет поставляться качественная вода, увеличить доли сточных вод, очищенных до нормальных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 47,5%, а также минимизировать число аварий в системах водоснабжения и водоотведения".