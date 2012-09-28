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Новости

28 сентября 2012, 12:15

Город

В Реутове за 12 лет из аварийного жилья расселили почти 900 семей

Фото: mosreg.ru

В подмосковном Реутове реализуется программа сноса ветхого и аварийного жилья. С 1996 года было построено и введено в эксплуатацию 86 жилых домов. С 2001 года, когда была принята программа, почти 900 семей, проживавших в ветхих и аварийных домах, получили новые квартиры.

С момента принятия программы, из-за аварийности было снесено 43 дома. 44-м станет дом №3 по Новой улице. 32 семьи, которые проживали в ветхом доме, получили жилье в новых микрорайонах Реутова, сообщает интернет-портал Московской области.

Отметим, что квартиры, которые получили жильцы ветхого дома после расселения, превосходят по площади те, в которых они проживали ранее.

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