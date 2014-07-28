В столице будет построен новый корпус посольства Малайзии

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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на пятничном заседании одобрила план строительства нового корпуса посольства Малайзии на Мосфильмовской улице, сообщила в понедельник пресс-служба градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Общая площадь нового здания посольства составит почти 4,5 тысячи квадратных метров, в том числе и подземная территория, которая составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Высота здания будет составлять более 16,5 метров. В новом корпусе будет расположена резиденция посла, а также многофункциональный зал и канцелярия посольства.

Напомним, что в феврале 2013 года градостроительно-земельная комиссия Москвы продлила до конца 2014 года срок реализации проекта по проектированию нового здания посольства Малайзии на Мосфильмовской улице во владении 50. Тогда речь шла о новом здании площадью всего 2,5 тысяч квадратных метров.