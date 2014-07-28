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28 июля 2014, 13:51

Строительство доходных домов в России может стать массовым - эксперт

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В России планируют массовое строительство доходных домов

В России создадут условия для массового строительства доходных домов, где все квартиры будут предназначены для сдачи в долгосрочную аренду, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" экономический обозреватель Константин Цыганков.

По его словам, главный упор делается на возможность длительного найма - на срок от трех до десяти лет по ценам в несколько раз ниже рыночных. Чтобы сделать такие проекты интересными для застройщиков, власти обещают практически бесплатно предоставлять им землю, освободить от затрат на подключение к коммуникациям, а также договориться с банками о выдаче льготных кредитов на строительство. Ожидается, что такие дома могут появиться в городе уже через год.

Однако девелоперы видят в законе много непонятных моментов: должен ли застройщик участвовать в строительстве социальных объектов, за чей счет будут строиться детские сады и школы?

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По подсчетам участников рынка, на большую прибыль от доходного дома рассчитывать не стоит, это – 11-13% годовых. Даже если учесть, что с помощью государства застройщику удастся взять льготный кредит под 9%, прибыль составит всего 2-4%. При этом срок окупаемости здания составляет 10-15 лет.

На дешевую аренду в таких домах тоже пока рассчитывать не стоит. Самые известные проекты на этом рынке – это комплексы с дорогим элитным жильем. Например, в доме в Большом Николоворобинском переулке ставки аренды начинаются от 3 тысяч долларов в месяц.

Отметим, что институт доходных домов в России был широко развит до революции. В Москве в начале XX века их насчитывалось около 800, и это составляло 40% всего столичного жилья. В городе вновь стали строить такие дома в начале 2000-х годов, они относятся к бизнес-классу.

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